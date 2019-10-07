Son Dakika Haberleri: Motegi: tokyo'nun ticaret anlaşmasına itirazı yok
Son Dakika Ekonomi Motegi: tokyo'nun ticaret anlaşmasına itirazı yok

Motegi: tokyo'nun ticaret anlaşmasına itirazı yok

31 dakika önce

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, 1 Ocak 2020'den itibaren ABD ile yapılan tücaret anlaşmasının yürürlüğe girmesine Tokyo'nun bir itirazı olmadığını söyledi.

Motegi: tokyo'nun ticaret anlaşmasına itirazı yok, System.String[]

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, 1 Ocak 2020'den itibaren ABD ile yapılan tücaret anlaşmasının yürürlüğe girmesine Tokyo'nun bir itirazı olmadığını söyledi.

Motegi, anlaşmanın günün ilerleyen saatlerinde imzalanacağını ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile 25 Eylül'de imzaladığı limitli ticaret anlaşmasını "Bu harika bir ticaret anlaşmasının ilk adımı" diyerek tanımlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Tokyo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:03 Kaynak: DHA
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