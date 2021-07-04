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Motilite Nedir, Nasıl Yapılır? Sperm Testinde Motilite Kaç Olmalıdır? - Son Dakika

Motilite Nedir, Nasıl Yapılır? Sperm Testinde Motilite Kaç Olmalıdır?

04.07.2021 21:12
Motilite Nedir, Nasıl Yapılır? Sperm Testinde Motilite Kaç Olmalıdır?, System.String[]

Sperm testi olarak bilinen spermiogram, spermde bulunan değerleri ve miktarını, kalitesi gibi durumları belirten bir testtir.

Sperm testi olarak bilinen spermiogram, spermde bulunan değerleri ve miktarını, kalitesi gibi durumları belirten bir testtir.

Motilite Nedir?

Boşalma sırasında ortaya çıkmış olan semen yani bir diğer adıyla meni, farklı bezler tarafından oluşturulan beyaz renge yakın ve yapışkan bir sıvıdır. Meni içinde yer alan hareketli hücreler ise sperm olarak bilinir.

Sperm, kadın rahmine girdiği an kuyruk yardımı ile hareketini sağlar ve fallop tüplerine doğru ilerler. Burada kadın yumurtası ile birleşir ve üremenin ilk aşaması gerçekleşir. Her boşalma esnasında çıkan meni içerisinde enzimler, kayganlaşmayı sağlayan enzimler yer alır. Sperm testi esnasında ise bahsi geçen bu sıvının kalitesi ve miktarı ayrıntılı bir şekilde incelemeye alınır. Çocuk sahibi olamayan kişilerde bu test sık sık uygulanır. Fizik muayene yanı sıra ayrıntılı bir şekilde hastalık öyküsünü de anlatmasını ister.

Motilite Nasıl Yapılır?

Semenin ayrıntılı bir şekilde analizi olarak bilinen sperm testi yapılmadan önce çiftlerle hekim görüşme yapar. Önceden geçirilen bir hastalık ya da cinsel yol ile geçen bir hastalık bulunduğunu sorar. Kadında yumurtlama ve ideal olan üreme tarihini belirlemek amacı ile regl düzenini sorar. Gerekli görürse de sperm testi uygular. Yaklaşık 2 ila 5 gün arasında cinsel perhiz uygulanan erkek, sperm testi için alınır.

Steril bir kap içerisine meni konur ve incelemeye alınır. Bu sperm özel cihaz ve özel teknikler yardımı ile incelenir. Hekim eğer gerekli görürse bir kaç hafta bu işlemi tekrar eder. Testin doğru şekilde incelenmesi tedavi için önemli bir noktadır. Zorluk çeken hastalarda ise meni örneği vücut ısısında tutulur.

Sperm Testinde Motilite Kaç Olmalıdır?

Sperm testinde görülen değerlerin normal değeri yani menilerin normal değerleri hacmi 1.5 ila 6 ml arasında olması gerekir. Değerleri bu miktarın altında olan menilerin doğru şekilde teste tabii tutulması mümkün değildir. 6 ml. değerinde ya da 6 ml. daha fazla olan meni hacmi ise fazla sıvı bulunduğunun göstergesi olarak bilinir. Sıvıya oranla bulunan sperm hücresinin daha az olduğuna işaret eden bir durumdur.

Sperm sayısının bir mililitresinde ise 15 milyondan daha fazla sperm bulunması gerekir. Ayrıca bunun pH değerinin de 7.2 ila 8.0 aralığında olması gerekir. Sperm testi esnasında elde edilmiş olan yoğun kıvamlı olması ancak 20 dakika kadar bir süre sonra daha sıvı olması beklenir. Sıvılaşmayan sperm hareketliliğini bozabilir ve yumurtaya gitmesi engellenir. Spermin yumurtayı döllemesi için boşalma sonrasında olan bir saat içinde spermin motilitesinin %50 civarında olması gerekir.

Normal değerler şekil açısından %4, canlılık açısından %63, hareketli olması açısından ise %34 olmalıdır. Bu testler genel olarak yaklaşık 1 saatte sonuçlanır ancak daha ayrıntılı sonuçlar için ayrıntılı bir inceleme ister. Yapısal olarak ve şekil bozukluğunun da değerlendirmeye alınması bu işlemin sonuç göstermesi için 24 saat gerekir.

Motilite Nedir, Nasıl Yapılır? Sperm Testinde Motilite Kaç Olmalıdır?

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Motilite Nedir, Nasıl Yapılır? Sperm Testinde Motilite Kaç Olmalıdır? - Son Dakika Magazin


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