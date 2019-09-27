Son Dakika Haberleri: "Motivasyon otobüsü" Erzincan'da
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"Motivasyon otobüsü" Erzincan'da

2 saat önce

"Motivasyon otobüsü", Erzincan Barosu işbirliği ile Erzincan'daki öğrencilerle buluştu.

"Motivasyon otobüsü", Erzincan Barosu işbirliği ile Erzincan'daki öğrencilerle buluştu.

Türkiye'nin kırsal bölgelerinde yer alan ilk ve orta kademedeki öğrencilerin, sevgi evlerinde kalan anne babası olmayan çocuklar ile engelli çocukların motivasyon, iletişim, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerinin geliştirilmesine yönelik, oluşturulan "motivasyon otobüsü" Erzincan Barosunun girişimleri ile kentteki öğrencilerle buluştu.

Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, tarafından yürütülen "Motivasyon Otobüsü" projesi, Akyazı Şehit Er Mesut Koyun Ortaokulu bahçesinde öğrencilerle buluşturuldu.

Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren çocuklarla ilgili çeşitli programlar yaptıklarını belirterek, "Çocuklarımıza biz geleceğimiz olarak baktığımız için onlara bu yaşta gelişimine katkı sağlamak adına bu programları organize ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bizim eğitim ve çocuklarımızın gelişimine zekalarına performanslarına katkınız devam edecek." diye konuştu.

Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Armağan ise kırsal kesimde yaşayan öğrencilerin bulundukları sınıf ortamından uzaklaştırarak farklı bir ortamda farklı eğitimler alması için böyle bir proje yaptığını ifade etti

Türkiye, Anne, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:32 Kaynak: AA
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