Son Dakika Haberleri: Moto G7'ye Ait Yeni Görseller Ortaya Çıktı

Moto G7'ye Ait Yeni Görseller Ortaya Çıktı

1 saat önce

Motorola'nın, yarın Brezilya'da düzenleyeceği etkinlikle tanıtması beklenen telefonu G7'ye ait yeni görseller ortaya çıktı.

Moto G7'ye Ait Yeni Görseller Ortaya Çıktı, System.String[]
Yayınlanmasından bir gün önce ortaya çıkan Moto G7'ye ait yeni görseller, telefonun görünüşüne dair daha detaylı bir bakışı bizlere sundu. Bu yeni görüntüleri ortaya çıkaran kişi ise güvenilir sızıntılarıyla ünlü Roland Quandt oldu.

Quandt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Moto G7, G7 Plus ve G7 Power'a ait görseller paylaştı. Çıkan görseller, daha önce çıkan G7'nin su damlası çentiği ve G7 Power'ın daha geniş bir çentiği olacağı gibi bazı haberleri doğruluyor.




Çıkan görsellere göre G7 serisinin gri, altın sarısı, kırmızı ve lacivert olmak üzere dört farklı renk seçeneği olacak. Daha önceki haberlerde ise renk seçeneklerinin beyaz, gümüş, kırmızı ve siyah olacağı yönündeydi. Ayrıca şirketin yarın (7 Şubat) Brezilya'da gerçekleştireceği bir etkinlikle telefonları tanıtması bekleniyor.

Moto G7'ye Ait Sızdırılan Özellikler




Önceki haberlere göre Moto G7; parmak izi okuyucu, 3.000 mAh batarya, 6,24 inç Full HD (2270x1080) ekran, Snapdragon 632 yonga seti, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolamaya sahip olacak. Telefonun iki arka kamerası 12 MP + 5 MP değerinde olacak.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:15 

Twitter, Brezilya, Teknoloji
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