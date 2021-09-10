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Moto Guzzi V85 TT Travel Türkiye'de! - Son Dakika

Moto Guzzi V85 TT Travel Türkiye'de!

10.09.2021 20:49
Moto Guzzi V85 TT Travel Türkiye'de!, System.String[]

Doğan Holding’e bağlı Doğan Trend Otomotiv’in distribütörlüğünü üstlendiği İtalyan Moto Guzzi’nin enduro sınıfındaki modeli V85 TT Travel, Türkiye’de satışa sunuldu.

Doğan Holding'e bağlı Doğan Trend Otomotiv'in distribütörlüğünü üstlendiği İtalyan Moto Guzzi'nin enduro sınıfındaki modeli V85 TT Travel, Türkiye'de satışa sunuldu.

Güçlü görünümü ve yeni V-Twin motoruyla enduro sınıfı olduğu kadar, konfor sunan detaylarıyla bir touring olarak da kabul edilen V85 TT Travel, 154 bin 900 TL'lik fiyatıyla ülkemiz motosiklet pazarındaki yerini aldı.

Yeni Moto Guzzi V85 TT Travel; 1980'li yıllarda popülaritesi artan enduro motosikletlerin kolaylık ve pratiklik gibi kavramları üzerine kurulan tasarım yapısını, modern bir touring ile etkili bir görünümle birleştiriyor. Motosiklette ilk etapta yan paneller, yakıt deposu hatları, ön çamurluk ve 90° derece açılı V-Twin motor, Sabbia Namib (Namib Kumu) adı verilen özel gövde rengiyle birlikte göze çarpıyor. V85 TT Travel'ın kullanıcısına daha fazla koruma sağlayan yüzde 60 oranındaki daha büyük gövde yapısı ise, motosikletin bir "tourer" olarak tasarlandığını açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Moto Guzzi V85 TT Travel Türkiye'de!

İşlevsel şasi

Moto Guzzi motosikletlerinin şasi geliştirme yeteneği ve virajlara girerken sunduğu dengeli yapısı, V85 TT Travel ile öne çıkıyor. Uzunluğu azaltılmış yeni küçük blok motor, V85 TT Travel'da daha uzun bir salıncağa imkan veriyor. Alüminyumdan üretilen kutu tipi yeni asimetrik ünite, düz bir egzoz borusu tasarımı ve azaltılan yanal hacimler için kavisli sol salıncak kolu, sürüş hakimiyetine katkı sağlayan tasarım parçaları olarak dikkat çekiyor. V85 TT Travel ayrıca segmentinde şaft tahrikli şanzımanı kullanan tek motosiklet olarak dikkat çekiyor. Salıncağın sağ kolunda zincir yerine tercih edilen yeni şaft tahrikli şanzıman, karmaşık olmayan yapısı ve bakım gerektirmemesiyle avantaj sağlıyor.

Moto Guzzi V85 TT Travel Türkiye'de!

100 km'de ortalama 4,9 lt yakıt tüketim değeri!

V85 TT Travel'da yer alan OHV tipi, silindir başına iki supaplı, hava soğutmalı 90° açılı V-Twin motor, Moto Guzzi'nin en yeni ve en modern motoru olarak göze çarpıyor. 84 mm çap ve 77 mm strok değerine sahip motor, 853 cc hacmi kullanıma sunuyor. Tamamen yeni tasarımı ve titanyum gibi daha çok yarış motosikletlerine yönelik malzemelerin kullanımı sayesinde yeni motor, maksimum 80 HP güç üretiyor. 5.000 d/d'de 80 Nm gibi etkileyici bir maksimum tork değerini kullanıma sunan Travel'in yeni motoru, Mandello Twin geleneğine uygun olarak alt devirlerden itibaren yüksek tork üretimi sunuyor. 3.750 d/d'de maksimum torkunun yüzde 90'ını üreten motor, ileri mühendislik ve gelişmiş teknolojisi sayesinde 8000 d/d çevirebilen ilk küçük blok Moto Guzzi motoru olarak merak uyandırıyor. Motor, 100 km'de ortalama 4,9 lt'lik ekonomik yakıt tüketimi değeri sunuyor.

Moto Guzzi V85 TT Travel Türkiye'de!

3 sürüş modu

Touring ve konfor kavramlarının yan yana anılması, V85 TT Travel'da da kendisini göstererek kullanıcısına yolculuklarda ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanları sunuyor. İlk etapta sele yüksekliği yerden 83 cm olan V85 TT Travel'ın 23 litrelik yakıt deposu, 400 km'nin üzerinde bir sürüş menzili sağlıyor. Orijinal V85 TT'de olduğu gibi sol tarafta düğmelerin toplanığı anahtar bloğu, ısıtmalı elcikler, Moto Guzzi MIA multimedya sistemi, touring ön cam, LED yardımcı farlar ve Michelin Anakee Adventure lastikler motosikletin tourer karakteristiğini destekleyen özellikler arasında yer alıyor.

V85 TT Travel ayrıca, gereksiz ağırlık yaratmadan maksimum sürüş keyfine katkı sağlayan kapsamlı bir standart elektronik ekipman yelpazesini de kullanıma sunuyor. Motosiklette yer alan Yol, Yağmur ve Arazi olmak üzere üç farklı sürüş modu ise, sürüşü daha kolay ve daha güvenli hale getiriyor. Sürüş modlarının her biri; motor haritasını, ABS – MGCT çekiş kontrolü ayarlarını ve elektronik gaz kelebeği ayarlarını değiştirerek farklı sürüş karakteristiklerine imkan tanıyor.

Moto Guzzi V85 TT Travel Türkiye'de!

Münir Karaloğlu, Doğan Holding, İtalyan, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Moto Guzzi V85 TT Travel Türkiye'de! - Son Dakika


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