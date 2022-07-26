Moto kuryeden 2 kilo eroin çıktı - Son Dakika
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Moto kuryeden 2 kilo eroin çıktı

26.07.2022 11:14
Moto kuryeden 2 kilo eroin çıktı

Mersin polisi, motosiklet ile uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin polisi, motosiklet ile uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların motosikletlerinde yapılan aramalarda 2 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesinde 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şahısları izlemeye alan ekipler, şüphelilerin uyuşturucuyu motosikletleriyle sevk ettiklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kullandıkları motosiklet ile şahısları gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda 2 paket halinde 2 kilogram eroin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından H.A. ile S.K. isimli şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Moto kuryeden 2 kilo eroin çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Moto kuryeden 2 kilo eroin çıktı - Son Dakika
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