Moto kuryeler arasında bıçaklı kavga, 1 ölü - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iki moto kurye arasında çıkan bıçaklı kavgada bıçakla yaralanan Tayfur Kürşat Cantez (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Ekrem B. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, aynı iş yerinde moto kurye olarak çalışan Tayfur Kürşat Cantez ile Ekrem B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında iş yerinde başlayan tartışma, iş yerinin önünde bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Ekrem B. yanındaki bıçağı çıkartarak Tayfur Kürşat Cantez'i ağır yaraladı. Olay sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil servise ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Cantez'i ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedavi altına alınan Cantez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cantez'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Gencin cansız bedeni. Savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de şüphelinin eşkal bilgisini alarak, yakalamak için çalışma başlattı. Koordineli bir çalışma yürüten ekipler, kısa sürede Ekrem B.'yi suç aleti ile yakaladı. Gözaltına alınan Ekrem B., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.