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Moto-kuryeler fazla çalışma saatleri ve ekipmanlardan şikayetçi - Son Dakika

Moto-kuryeler fazla çalışma saatleri ve ekipmanlardan şikayetçi

20.09.2021 13:43
Moto-kuryeler fazla çalışma saatleri ve ekipmanlardan şikayetçi, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve heyetini ağırladı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve heyetini ağırladı. Moto-kuryelerin yaşadığı sıkıntıları, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyen Başkan Davut Çetin, sektörün sıkıntılarının giderilmesi için her türlü desteğe ve işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Antalya'da moto-kurye olarak çalışacak eleman bulunmamasından dolayı özellikle yeme içme sektöründen büyük bir talep aldıklarını ifade eden Başkan Davut Çetin, "Sektör temsilcileri son zamanlarda özellikle moto-kurye ve teslimat personellerini bulma konusunda büyük bir arayış içerisindeler. Bu konuda ilerleyen günlerde hem sizin federasyonunuzu hem de sektör temsilcilerini bir araya getirerek ortak bir çalışma yapabiliriz. Böylelikle sektörün sizden, sizin de sektör temsilcileriniz karşılıklı olarak görüşülerek bir sonuç alınacaktır" dedi.

"Pandemi ile kuryelerin önemi anlaşıldı"

Pandemi ile birlikte alışveriş alışkanlıklarının değişik gösterdiğini ve dijital ekonominin çok farklı bir noktaya geldiğini ifade eden Başkan Davut Çetin, "Bugün artık kurye ve teslimat görevlilerinin ne kadar aranılan bir eleman olduğu anlaşıldı. Pandemi döneminde bir anda artan paket servis hizmetleri artık insanların ilk tercihine dönüşmüş durumda. Küçük esnaf daha önce büyük zincir marketleri şikayet ediyordu. Bugünde büyük marketler e-ticaret siteleri üzerinden paket ile yollayan firmaları şikayet etmeye başladı. Büyük zincirler de bu dönemde çok hızlı evirilerek paket servisi hizmeti vermeye başladı. Her sektör artık kurye ve teslimat görevlisi ile anlaşma yapıyor. Pandemi kuryelerin değerini göz önüne çıkardı" şeklinde konuştu.

"Moto-kuryelik tehlikeli meslek grubuna alınmalı"

Moto-kuryelik mesleğinin tehlikeli meslekler grubuna alınması gerektiğini de ifade eden Başkan Davut Çetin, "Kuryeler ayrı bir plaka ile işlerini yapmalı. Mesleki Yeterlilik Belgesi alması mecbur tutulmalıdır. Çok fazla kayıtdışı çalışan kurye bulunuyor. İlk olarak bu belgelerin zorunlu kılınması ve farklı bir plaka uygulamasıyla bu sorunun önüne geçilebilir. Ayrıca sektörde çalışan personellere iletişim ve diksiyon gibi eğitimler verilerek bu konuda gelişimleri sağlanmalı" dedi.

"Sistem bizi kural ihlaline zorluyor"

Moto-kuryeliğin vasıfsız herkesin yapabileceği gibi bir iş olarak görünmesinden şikayetçi olduklarını ifade eden Akdeniz Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, sektörde çalışanların çok büyük zorluklar ile mücadele ettiklerini ifade etti. Özellikle yüksek mesai saatlerinden şikayet eden Özdemir, "Çalışma saatleri 12 ile 14 saat arasında oluyor. Çalıştığımız süre boyunca sürekli motor üzerinde ve trafikte zamanla yarışıyoruz. Siparişin hızlı teslim edilmesi ve şikayet almamak için çalıştığımız sistem bizi kural ihlaline zorluyor. Bir sipariş 25 dakikada hazırlanıyor. 10 kilometre mesafeye 5 dakikada teslim edilsin isteniyor. Bunun gibi daha pek çok örnek var" ifadelerini kullandı.

"Puanlama ve yorum teslimatçıyı sıkıntıya sokuyor"

Kendilerini kural ihlaline iten en büyük problemlerden birinin de bir sipariş uygulamasındaki yorum kısmı olduğunu söyleyen Özdemir, "Sipariş hazırlanıp yola çıkıyor. Teslimat geç kaldı diye şikayet kuryeye yazılıyor. Bu yorumdan sonra parça başına çalışan arkadaşlar ücretlerinde kesinti yaşıyor. Diğer arkadaşlar da işlerinden olmaya kadar gidiyor. Kuryeler olarak bu firmadan yorumların ve teslimat puanının kaldırılmasını rica ediyoruz. Problem yaşayan biri olursa bunu müşteri hizmetleriyle çözsün. Canı sıkkın bir müşterinin paket servisini yapan kişiden hiçbir şey olmadan bile şikayetçi olabiliyor. Sistem buna izin vermemeli" diye konuştu.

"Antalya'da 20 binin üzerinde kurye var"

Antalya'da şu an kayıtlı olan 2 binin üzerinde kurye olduğunu ifade eden Nihat Özdemir, kayıtsız çalışanların 20 binin üzerinde olduğunu ifade etti. Kayıtsız çalışanların sektörde kayıtlı çalışan insanların hakkını gasp ettiğini söyleyen Özdemir, "Pandemiden sonrasında artan sayı ile çok ciddi kayıt dışılık oluştu. İşinden artan zamanında paket servis teslim eden insanlar var. Bu insanların hiçbir kaydı yok. Sigortası yok. Bunların önüne geçmek için Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin zorunlu olması bizler için çok önemli bir şart" dedi.

"Ekipmanlar canımızı tehlikeye sokuyor"

Sektörün büyük sıkıntılarından birinin de ekipman problemi olduğunu söyleyen Özdemir, "Bizler motor üzerinde canlarımızı taşıyoruz. Ancak bazı firmalar bizlere verdikleri motorların bakımlarını yapmıyor. Kask vermiyor. Koruyucu vermiyor. Bu şartlar altında çalışırsan çalışırsın diyor. Bu işe ihtiyacı olan arkadaşlarımız da mecburen sesini çıkaramıyor. Bu konuda paket servisi yapan kurye arkadaşların motorlarının denetlemelerinin sık sık yapılması gerekiyor. Birçok kaza atlatan ya da hayatını kaybeden arkadaşlarımız oluyor. Artık bu şekilde sorunlar yaşamak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Çalışmadığımız gün para kazanamıyoruz"

Birçok çalışanın günlük yevmiye ile çalıştığını söyleyen Özdemir, "İnanın izin günümüz olamıyor neredeyse. Çalışmadığımız gün para kazanamıyoruz. Bu yüzden arkadaşlarımız yerel firmalarla çalışmak yerine ulusal firmalarda bu işi yapmak istiyor. Ulusal firmalar size istirahat saatinizi veriyor. İzninizi veriyor. Çalışma saatlerini belli bir düzende tutuyor. Ancak yerel firmalar sizi paket olmadığı zaman bile başka bir iş için kullanmaya çalışıyor. Nasıl bir aşçıya paket teslim et diyemiyorsan bize de bu zamanlarda farklı işler verilmemeli" dedi.

Kendi meslek gruplarının içerisinde de hata yapan arkadaşları olduğunu ifade eden Özdemir, "Sizler ile her türlü eğitim ve işbirliğini yapmaya hazırız. Sürüş teknikleri eğitimi vererek arkadaşlarımızın daha az kaza yapmasını sağlamak isteriz. En yakın zamanda moto-kurye arayan sektörlerle de bir araya gelerek sizlerin öncülüğünde görüşlerimizi dile getirelim" diyerek sözlerini noktaladı. - ANTALYA

Moto-kuryeler fazla çalışma saatleri ve ekipmanlardan şikayetçi
Moto-kuryeler fazla çalışma saatleri ve ekipmanlardan şikayetçi

Nihat Özdemir, Akdeniz, Ticaret, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Moto-kuryeler fazla çalışma saatleri ve ekipmanlardan şikayetçi - Son Dakika Ekonomi


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