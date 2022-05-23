Motokuryenin çarptığı yaya epilepsi atağı geçirdi, olay yerinde panik yaşandı

KOCAELİ Kocaeli'nin Derince ilçesinde motosikletli kuryenin çarpığı genç, epilepsi hastalığı sebebiyle atak geçirince vatandaşlar panik oldu.

Kaza, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre moto kuryelik yapan Ahmet Polat, 41 AGM 097 plakalı motosikletiyle paket yetiştirmek için yola çıktı. Cadde üzerinde seyir halinde olan Polat, yolun karşısına geçmek isteyen Azad isimli gence çaptı. Çarpmanın etkisiyle genç yola savrularak yaralandı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Azad, kazanın korkusuyla atak geçirince vatandaşlar panik oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansa alarak hastaneye götürdü. Polis ekipleri, moto kuryenin ifadesini almak üzere emniyete götürdü.