Motobike İstanbul 2020 heyecanı devam ediyor - Son Dakika
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Motobike İstanbul 2020 heyecanı devam ediyor

6 saat önce

Bu yıl 12'inci kez düzenlenen Motobike İstanbul, 20 Şubat'ta motosiklet meraklılarını ağırlamak için kapılarını açtı.

Motobike İstanbul 2020 heyecanı devam ediyor, System.String[]

Bu yıl 12'inci kez düzenlenen Motobike İstanbul, 20 Şubat'ta motosiklet meraklılarını ağırlamak için kapılarını açtı. İstanbul Fuar Merkezi'nde 23 Şubat saat 18.00'e kadar devam edecek fuarda, Quick Sigorta da 219 numaralı stantta yer aldı.


Messe Frankfurt İstanbul'un sektörün önde gelen dernekleri MOTED ve MOTODER'in desteğiyle organize edilen Motobike İstanbul 2020'de Quick Sigorta bu yıl da geleneği bozmadı ve fuarın sigorta sponsorluğunu üstlendi. 24 ülkeden 250'nin üzerinde yerli ve yabancı firmanın katıldığı fuar, yeni sezonun modellerini ilk kez görücüye çıkardı. Ayrıca fuar bu yıl, her ziyaretçi ve katılımcı adına dikilecek fidanlarla Türkiye'nin ilk 'sıfır karbon' fuarı olarak tarihe geçti.


Dijital sigortacılık deneyimi, 219 numaralı stantta


İlk gün itibariyle binlerce motosiklet tutkununun akınına uğrayan bu dev organizasyonda, aynı zamanda Motobike Academy çatısı altında çeşitli atölye çalışmaları, seminerler ve heyecan uyandıran etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında motosiklet eğitimleri, motosiklet influencer'ları ile söyleşiler, motosiklet sporcularıyla sohbetler gerçekleştiriliyor.


Etkinliklerin yer aldığı stantlardan biri de 219 numaralı Quick Sigorta standı. Dijital sigortacılık deneyimi ve birbirinden eğlenceli etkinliklerin yapıldığı stant, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Stantta ayrıca motosiklet tutkunlarının ilgiyle takip ettiği sürprizler de gerçekleştiriliyor. Yeni rotalar ve ilginç yol hikayeleriyle dolu #QuickRoutes projesi ise bunlardan biri. Proje ekibinde bulunan Özgür Candar ve Dilek Candar, fuar boyunca motosiklet meraklılarıyla deneyimlerini paylaşmak üzere standa ziyaretçileri bekliyor.


Fuarın ikinci günündeyse Quick Sigorta standının özel bir ziyaretçisi vardı. Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım, standında uğrayarak Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey'e katılım plaketini takdim etti.


Bu yıl ziyaretçi sayısı 100 bini geçebilir hedef


Motobike İstanbul, geçen yıl 100 bin ziyaretçi ve 260 katılımcıyı ağırladı. Bu yıl ise ziyaretçi sayısının 100 bini geçmesi ön görülüyor. Bu yıl ki açılışta Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım, "Bu rakamlarla sadece ülkemizin değil, bölgenin de lider motosiklet, bisiklet ve aksesuarları fuarı olarak 12'nci yılında konumunu daha da sağlamlaştırdı" diyerek fuarın giderek genişleyen etki alanına dikkat çekti. Fuara bu yıl aralarından ABD, Almanya, Avusturya, İtalya, Japonya, Kanada, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, Hindistan, Tayvan, İspanya ve Pakistan'ın yer aldığı 24 ülkeden firma katıldı. Bu firmalar arasında en bilinenleri ise şöyle: BMW, Brixton, Ducati, Honda, Harley Davidson, KTM, Kral, Kuba, CF Moto, Vespa, Volta, SYM, Bajaj, Peugeot, Polaris, Moto Gusto, Mondial, Husqvarna, Triumph, TVS, Yamaha ve Yuki. - ANKARA

Frankfurt, İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:51 Kaynak: İHA
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