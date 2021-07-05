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Motodrag yarışları nefesleri kesti - Son Dakika

Motodrag yarışları nefesleri kesti

05.07.2021 13:42
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MERSİN'de Akdeniz Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Motosiklet Spor Kulübü işbirliğinde organize edilen Motodrag Yarışları, 50 sporcu ve binlerce motosiklet severin katılımıyla, yoğun bir ilgi ve heyecan altında gerçekleşti.

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Motosiklet Spor Kulübü işbirliğinde organize edilen Motodrag Yarışları, 50 sporcu ve binlerce motosiklet severin katılımıyla, yoğun bir ilgi ve heyecan altında gerçekleşti.

Mersin Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteği; Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün katkıları ile organize edilen, her yaştan binlerce insanın izlediği nefes kesen yarışlarda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödüllerini, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak takdim etti. Binlerce vatandaşın ilgiyle izlediği Motodrag yarışlarına ilişkin konuşan Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, "Sporcularımız, buranın, Türkiye'nin en iyi pist alanlarından biri olduğunu; Türkiye ve Avrupa Şampiyonalarının da burada yapılabileceğini ifade etti. Bizler de daha kapsamlı ve daha büyük etkinliklerin de bu pistte düzenlenebileceğini, etkinliklerimizin sayısını arttıracağımızı kendilerine ilettik. Çünkü gerçekten çok güzel ve uzun bir piste sahip burası. Federasyon ile görüşüp daha büyük ve profesyonel organizasyonların burada yapılmasını sağlayacağız. Normalleşme ile birlikte adeta festival havasında böyle bir etkinliğe katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Akdeniz Belediyesi, bir kez daha öncülüğünü ve farklılığını ortaya koydu. Bu ve benzeri etkinliklerin en iyisini yaparak Akdeniz'in adını tüm Türkiye'ye duyuracağız. Her zaman söylediğimiz üzere, sporun her dalına ve sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL PİSTLERİNDEN BİRİ'Türkiye'nin farklı illerinden gelerek yarışlara katılan sporcular; gördükleri pistin Türkiye'nin en güzel pistlerden biri olduğunu belirterek, Türkiye Şampiyonası'nın da burada düzenlenmesini talep etti. Federasyon Mersin İl Temsilcisi ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Yusuf Güder de kentte bu büyüklükte bir organizasyonun ilk kez yapıldığına dikkat çekti. Hem sporcu hem de seyirci katılımının çok olmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Güder, desteklerinden dolayı Akdeniz Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Gültak'a teşekkür etti. Güder, "Mersin'i ve Akdeniz'i tanıtmak adına çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bizler de bugün burada gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldık. 'Caddeden Piste' sloganıyla yola çıktık. Maalesef, caddelerde binlerce insanımız adrenalin duygusu adına hayatlarını kaybediyor. En büyük amacımız, gençlerimizi böyle organizasyonlarla yönlendirmenin zeminini hazırlamak" diye konuştu. Adanalıoğlu Kulak Mahallesi'nde, hafta sonu gerçekleşen ve motor tiplerine göre 7 kategoride düzenlenen yarışlarda sporcular, antrenman ve sıralama turlarının ardından 400 metre uzunluğundaki pistte yarıştı.

Yarışlar sonunda, 1000 CC Pro yarışları; 1'inci Tuncer YeşiL; 2'nci Caner Kıt, 3'üncü Kamil Kırbaş, 1000 CC Standart; 1'inci Erol Balkış, 2'nci Mehmet Uğur Tomak, 3'üncü Serkan Şirikoğlu, 750 CC Pro; 1'inci Furkan Özdemir, 2'nci Onur Sefa Abacı, 3'üncü Serkan Şirikoğlu, 600 CC Pro; 1'inci Fatih Akın, 2'nci Orhan Karabaş, 3'üncü Mustafa Köprübaşı, 600 CC Standart; 1'inci Timur İlhan, 2'nci Berkay Çetkin, 3'üncü Batuhan Atardağ, 300 CC Pro; 1'inci Memiş Fırat İnan, 2'nci Mete Ekren, 3'üncü Umut Ürkütür, ve 300 CC Standart; 1'inci Berkay Şenel, 2'nci Emre Eren, 3'üncü Murat Gencer oldu.


- Mersin
Motodrag yarışları nefesleri kesti
Motodrag yarışları nefesleri kesti
Motodrag yarışları nefesleri kesti
Motodrag yarışları nefesleri kesti
Motodrag yarışları nefesleri kesti
Motodrag yarışları nefesleri kesti
Motodrag yarışları nefesleri kesti
Motodrag yarışları nefesleri kesti
Motodrag yarışları nefesleri kesti
Motodrag yarışları nefesleri kesti

Motosiklet, Akdeniz, Mersin, TMF, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Motodrag yarışları nefesleri kesti - Son Dakika Spor


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