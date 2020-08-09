MotoGP Çekya Grand Prix'sini Brad Binder kazandı

Sezonun dördüncü yarışı 16 Ağustos'ta Avusturya 'da koşulacak.

Bitiş çizgisini liderden 5,2 saniye sonra geçen Petronas Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli 2'nci, Binder'ın 6,4 saniye gerisindeki Esponsorama'dan Johann Zarco ise 3. oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 3'üncü mücadelesi, Çekya'nın Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 16:39

Kaynak: AA

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