Son Dakika Haberleri: MotoGP'de 14. yarış İspanya'da
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MotoGP'de 14. yarış İspanya'da

1 saat önce

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. ayağı, İspanya'nın Alcaniz kentindeki 5,1 kilometrelik Aragon Pisti'nde 23 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de 14. yarış İspanya'da, System.String[]

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. ayağı, İspanya'nın Alcaniz kentindeki 5,1 kilometrelik Aragon Pisti'nde 23 tur üzerinden yapılacak.


Sıralama turları yarın TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak.


Geride kalan 13 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:


1- Marc Marquez (İspanya): 275 puan


2- Andrea Dovizioso (İtalya): 182


3- Danilo Petrucci (İtalya): 151


4- Alex Rins (İspanya): 149


5- Maverick Vinales (İspanya): 134

Motosiklet, İspanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:50 
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