MotoGP'de 3 etap daha koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor MotoGP'de 3 etap daha koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika Spor

MotoGP'de 3 etap daha koronavirüs nedeniyle iptal edildi

6 saat önce

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Almanya, Hollanda ve Finlandiya'da düzenlenmesi planlanan etapları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

MotoGP'de 3 etap daha koronavirüs nedeniyle iptal edildi, System.String[]

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Almanya, Hollanda ve Finlandiya'da düzenlenmesi planlanan etapları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, motosiklet yarışlarının en önemli şampiyonasında, 19-21 Haziran'da düzenlenmesi planlanan Almanya, 26-28 Haziran'da planlanan Hollanda ve 10-12 Temmuz'da planlanan Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edildiği duyuruldu.

Daha önce Katar'daki 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2), Fransa ve İtalya'daki yarışlar ise ertelenmişti.

Finlandiya, Hollanda, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 09:54 Kaynak: AA

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