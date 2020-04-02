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MotoGP'de Fransa Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi
6 saat önce
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenmesi planlanan etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenmesi planlanan etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 15-17 Mayıs'ta Le Mans kentinde yapılması planlanan Fransa Grand Prix'sinin ertelendiği ve etabın gerçekleştirileceği tarihin daha sonra belirleneceği duyuruldu.
Daha önce Katar'da düzenlenmesi beklenen 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin ve İspanya'daki yarışlar ise ertelenmişti.
İtalya'da 29-31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan sıradaki yarışın da ülkedeki salgın nedeniyle ertelenmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:36 Kaynak: AA
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