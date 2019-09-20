Son Dakika Haberleri: MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek
Son Dakika Spor Haber

MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek

48 dakika önce

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek, System.String[]

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. ayağı, İspanya'nın Alcaniz kentindeki 5,1 kilometrelik Aragon Pisti'nde 23 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turları yarın TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak.

Geride kalan 13 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1- Marc Marquez (İspanya): 275 puan

2- Andrea Dovizioso (İtalya): 182

3- Danilo Petrucci (İtalya): 151

4- Alex Rins (İspanya): 149

5- Maverick Vinales (İspanya): 134

İspanya, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cezaevinden izinle çıkan adam, barışma teklifine olumlu yanıt vermeyen imam nikahlı eşini önce bıçakladı ardından kızgın yağ ile yaktı
Günlük burç yorumları 20 Eylül 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Son dakika: Tüketici güven endeksi yüzde 4,3 azaldı Barcelona'dan rekor gelir beklentisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 10:41:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]