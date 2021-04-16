MotoGP'de heyecan Portekiz'e taşınıyor, Marc Marquez geri dönüyor - Son Dakika

MotoGP'de heyecan Portekiz'e taşınıyor, Marc Marquez geri dönüyor

16.04.2021 10:18
MotoGP'de heyecan Portekiz'e taşınıyor, Marc Marquez geri dönüyor, System.String[]

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin üçüncü yarışı Portekiz'de koşulacak.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin üçüncü yarışı Portekiz'de koşulacak. Algarve Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarışta gözler Red Bull sporcusu Marc Marquez'in üzerinde olacak. Sonuncusu 2019'da olmak üzere 6 MotoGP dünya şampiyonluğu bulunan başarılı pilot, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 yıldır uzak kaldığı grid'e Portekiz'de dönecek. Deniz Öncü de Portekiz'de Moto3 kategorisinde birincilik arayacak.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 sezonunda yarış heyecanı Portekiz'e taşınıyor. MotoGP takviminin 3. yarışında pilotlar Algarve Uluslararası Pisti'nde birincilik için mücadele edecek. 4.6 kilometrelik pistte 25 tur üzerinden gerçekleşecek yarışta gözler sakatlığı sonrasında yeniden yarışlara dönecek olan Red Bull sporcusu Marc Marquez'in üzerinde olacak.

Sonuncusu 2019'da olmak üzere 6 kez MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Marc Marquez, 2020 MotoGP takviminin açılış yarışı olan İspanya GP'sinde kaza geçirerek sağ kolunu kırmıştı. Bu nedenle 2020 sezonunu yarışamadan geçiren Red Bull sporcusu, bu sezon da ilk iki yarışı kaçırmıştı. Yaklaşık 1 yıldır grid'den uzak kalan Marquez, Portekiz'le birlikte motosikletindeki yerini alacak. MotoGP Portekiz yarışı TSİ 15.00'te başlayacak.

Deniz Öncü, Moto3'te ilk birinciliğini arıyor

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, Moto3'teki ilk birinciliğine Portekiz'de ulaşmaya çalışacak. 17 yaşındaki Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Moto3 takviminin 3. yarışında Algarve Pisti'nde mücadele edecek. Red Bull KTM Tech3 takımıyla mücadele eden Deniz Öncü'nün yarışı TSİ 13.20'de başlayacak. - İSTANBUL

MotoGP'de heyecan Portekiz'e taşınıyor, Marc Marquez geri dönüyor
MotoGP'de heyecan Portekiz'e taşınıyor, Marc Marquez geri dönüyor

Portekiz, Redbull, MotoGP, Moto3, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor MotoGP'de heyecan Portekiz'e taşınıyor, Marc Marquez geri dönüyor - Son Dakika Spor


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