MotoGP'de heyecan San Marino'da devam edecek

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun altıncı yarışı San Marino Grand Prix'siyle sürecek.

İtalya'nın Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirilecek altıncı etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 13 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te 27 tur üzerinden yapılacak.

İspanya'da koşulan sezonun ilk iki yarışını Petronas Yamaha'nın Fransız pilotu Fabio Quartararo, Çekya'daki üçüncü etabı Red Bull KTM'nin Güney Afrikalı sürücüsü Brad Binder, iki yarışın düzenlendiği Avusturya'da dördüncü etabı Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso, beşinci etabı Red Bull KTM Tech 3'ün Portekizli sürücüsü Miguel Oliveira kazanmıştı.

Sezonun altıncı yarışı öncesinde pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 70 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 67

3. Jack Miller (Avustralya): 56

4. Brad Binder (Güney Afrika): 49

5. Maverick Vinales (İspanya): 48