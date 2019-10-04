MotoGP'de heyecan Tayland'da sürecek

Geride kalan 14 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 15. ayağı, Tayland'ın Buriram eyaletindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapılacak.

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