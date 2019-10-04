Son Dakika Haberleri: MotoGP'de heyecan Tayland'da sürecek
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MotoGP'de heyecan Tayland'da sürecek

3 saat önce

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı, Tayland'ın ev sahipliğinde 6 Ekim Pazar günü düzenlenecek.

MotoGP'de heyecan Tayland'da sürecek, System.String[]

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı, Tayland'ın ev sahipliğinde 6 Ekim Pazar günü düzenlenecek.


Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 15. ayağı, Tayland'ın Buriram eyaletindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turları yarın TSİ 10.10'da gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.

Geride kalan 14 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:


1- Marc Marquez (İspanya): 300 puan


2- Andrea Dovizioso (İtalya): 202


3- Alex Rins (İspanya): 156


4- Danilo Petrucci (İtalya): 155


5- Maverick Vinales (İspanya): 147

Tayland, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:26 Kaynak: AA
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