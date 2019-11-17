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MotoGP'de İspanya etabını Marquez kazandı

6 saat önce

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Valencia Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu.

MotoGP'de İspanya etabını Marquez kazandı, System.String[]

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Valencia Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 19. ayağı, İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Şampiyonluğu daha önce garantileyen Marc Marquez, sezonun son etabını birinci sırada bitirerek bu yılki 12, kariyerindeki 56. MotoGP zaferine ulaştı.

Petronas Yamaha pilotu Fabio Quartararo'nun ikinci olduğu yarışta, Pramac ekibinden Jack Miller üçüncülüğü elde etti.

Pilotlar klasmanı

Sezonun son yarışının ardından oluşan pilotlar klasmanı şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 420 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 269

3. Maverick Vinales (İspanya): 211

4. Alex Rins (İspanya): 205

5. Fabio Quartararo (Fransa): 192

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:46 Kaynak: AA
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MotoGP'de İspanya'da kazanan Marquez
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