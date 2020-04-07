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MotoGP'de İtalya ve Katalonya Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi
6 saat önce
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya ve İspanya'da düzenlenmesi planlanan etapları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya ve İspanya'da düzenlenmesi planlanan etapları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, motosiklet yarışlarının en önemli şampiyonasında, 29-31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan İtalya ve 5-7 Haziran'da yapılması planlanan Katalonya Grand Prix'sinin ertelendiği duyuruldu.
Daha önce Katar'da düzenlenmesi beklenen 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin, İspanya ve Fransa'daki yarışlar ise ertelenmişti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:48 Kaynak: AA
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