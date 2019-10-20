Son Dakika Haberleri: MotoGP'de markalar şampiyonu Honda oldu
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MotoGP'de markalar şampiyonu Honda oldu

1 saat önce

MotoGP 2019 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı olan Japonya Grand Prix'sinde Marc Marquez, yine yarışı birinci tamamlarken, bu zafer ile Honda, MotoGP markalar şampiyonluğunu unvanını bir kez daha kazandı.

MotoGP'de markalar şampiyonu Honda oldu, System.String[]

MotoGP 2019 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı olan Japonya Grand Prix'sinde Marc Marquez, yine yarışı birinci tamamlarken, bu zafer ile Honda, MotoGP markalar şampiyonluğunu unvanını bir kez daha kazandı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından olan MotoGP'nin 2019 Dünya Şampiyonası'ndaki 16'ncı yarışına Japonya ev sahipliği yaptı. Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, Japonya Grand Prix'sinde de zafere ulaştı.

2019 sezonunun 10'uncu, kariyerinin ise 54'üncü üst sınıf galibiyetini elde ederek bu başarıya ulaşan 3'üncü pilot olan Marc Marquez'in Japonya Grand Prix'sindeki galibiyeti ile Honda da markalar şampiyonu oldu.

Repsol Honda takımının pilotu Marc Marquez, markalar açısından büyük önem taşıyan MotoGP Markalar Şampiyonluğu için Honda'ya en büyük desteği verdi ve Honda'nın toplam 356 puanla şampiyonluğunu garantilemesini sağladı. Honda, bu şampiyonluğu ile 25'inci Premier Sınıf Şampiyonluğu'nu kazandı.

Japonya, Honda, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:10 Kaynak: AA
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