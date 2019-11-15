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MotoGP'de perde pazar günü İspanya'da kapanıyor

6 saat önce

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ve son yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde 17 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

MotoGP'de perde pazar günü İspanya'da kapanıyor, System.String[]

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ve son yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde 17 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış, TSİ 16.00'da başlayacak.

Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez'in şampiyonluğunu ilan ettiği MotoGP'de, pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 395 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 256

3. Maverick Vinales (İspanya): 201

4. Alex Rins (İspanya): 194

5. Danilo Petrucci (İtalya): 176

İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:00 Kaynak: AA
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