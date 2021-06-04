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MotoGP'de sahne Katalunya'da kuruluyor - Son Dakika

MotoGP'de sahne Katalunya'da kuruluyor

04.06.2021 10:35
MotoGP'de sahne Katalunya'da kuruluyor, System.String[]

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin yedinci yarışı İspanya'da koşulacak.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin yedinci yarışı İspanya'da koşulacak. Katalunya Pisti'nde yapılacak yarışta Red Bull sporcusu Jack Miller yeniden zirveye çıkmaya, takım arkadaşı Marc Marquez de sakatlığı sonrasında ilk zaferine ulaşmaya çalışacak. Deniz Öncü ise Barcelona'da Moto3 kategorisinde birincilik arayacak.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 sezonunda heyecan İspanya'ya taşınıyor. MotoGP takviminin 7. yarışında pilotlar Katalunya Pisti'nde birincilik için mücadele edecek. 4.6 kilometrelik pistte 24 tur üzerinden gerçekleşecek yarışta Red Bull sporcuları zirveye yerleşmeye çalışacak. Geride kalan 6 yarışta 2 birincilik elde eden Jack Miller yeniden podyumun en üst basamağına çıkmaya çalışacak.

Sonuncusu 2019'da olmak üzere 6 kez MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Marc Marquez, 2020 MotoGP takviminin açılış yarışı olan İspanya GP'sinde geçirdiği kazadan sonra ilk birinciliğini Barcelona'da kazanmaya çalışacak. Katalunya Pisti'nde koşulacak heyecan verici mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.

Deniz Öncü birincilik peşinde

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, Moto3'teki ilk birinciliğine İspanya'da ulaşmaya çalışacak. 17 yaşındaki Red Bull Sporcusu Deniz Öncü, Moto3 takviminin 7. yarışında Katalunya Pisti'nde mücadele edecek. Deniz Öncü'nün yarışı TSİ 12.20'de başlayacak. - İSTANBUL

MotoGP'de sahne Katalunya'da kuruluyor
MotoGP'de sahne Katalunya'da kuruluyor
MotoGP'de sahne Katalunya'da kuruluyor

Redbull, İspanya, MotoGP, Moto3, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor MotoGP'de sahne Katalunya'da kuruluyor - Son Dakika Spor


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