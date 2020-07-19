MotoGP'de sezonun ilk yarışını Fabio Quartararo kazandı! - Son Dakika

MotoGP'de sezonun ilk yarışını Fabio Quartararo kazandı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayındaki başlangıcı ertelenen MotoGP'de sezonun açılış yarışı İspanya'nın Cadiz kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayındaki başlangıcı ertelenen MotoGP'de sezonun açılış yarışı İspanya'nın Cadiz kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı.

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Petronas Yamaha'nın Fransız pilotu Fabio Quartararo, 41.23.796'lık zamanlamasıyla yarışı birinci tamamladı ve kariyerinin ilk galibiyetini elde etti.


Bitiş çizgisini liderden 4.6 saniye sonra geçen Monster Energy Yamaha'dan Maverick Vinales 2'nci, Quartararo'nun 5.9 saniye gerisindeki Ducati'den Andrea Dovizioso ise 3'üncü oldu.


Repsol Honda takımının İspanyol pilotu son şampiyon Marc Marquez, 5. turda dengesini kaybederek pist dışına çıktı ve son sıraya geriledi.


Yarışın devamında 3'üncü sıraya kadar yükselmeyi başaran Marquez, 22. turda yaptığı kaza sonucu yarış dışı kaldı.


MotoGP'de sezonun ikinci yarışı yine Jerez Pisti'nde 26 Temmuz'da koşulacak.


Pilotlar klasmanı


1. Fabio Quartararo (Fransa): 25 puan


2. Maverick Vinales (İspanya): 20 puan


3. Andrea Dovizioso (İtalya): 16 puan


4. Jack Miller (Avustralya): 13 puan


5. Franco Morbidelli (İtalya): 11 puan


Fabio Quartararo, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 17:24 

Son Dakika Spor MotoGP'de sezonun ilk yarışını Fabio Quartararo kazandı! - Son Dakika Spor
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