MotoGP'de sıradaki durak Almanya
1 saat önce
Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 9. yarışı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:44 Kaynak: AA
Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 9. yarışı, Almanya
'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Almanya'nın Chemnitz
kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde gerçekleştirilecek 9. etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 7 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te, 30 tur üzerinden yapılacak.
Geride kalan 8 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya
): 160 Puan
2. Andrea Dovizioso
(İtalya
): 116
3. Danilo Petrucci
(İtalya): 108
4. Alex Rins
(İspanya): 101
5. Valentino Rossi
(İtalya): 72
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