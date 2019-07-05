Son Dakika Haberleri: MotoGP'de sıradaki durak Almanya
Son Dakika Spor Haber

MotoGP'de sıradaki durak Almanya

1 saat önce

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 9. yarışı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

MotoGP'de sıradaki durak Almanya, System.String[]
Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 9. yarışı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde gerçekleştirilecek 9. etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 7 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te, 30 tur üzerinden yapılacak.
Geride kalan 8 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 160 Puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 116

3. Danilo Petrucci (İtalya): 108

4. Alex Rins (İspanya): 101

5. Valentino Rossi (İtalya): 72
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:44 Kaynak: AA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arjen Robben futbolu bıraktı Rusya Devlet Başkanı Putin, Libya'daki olaylardan NATO'yu sorumlu tuttu Fenerbahçe'de Deniz Sarıtaç'ın gönderilme nedeni belli oldu Volkan Demirel, kadın hayranları yüzünden zor anlar yaşadı! Zeynep Demirel sinir krizi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 11:16:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MotoGP'de sıradaki durak Almanya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]