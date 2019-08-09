Son Dakika Haberleri: MotoGP'de sıradaki durak Avusturya
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MotoGP'de sıradaki durak Avusturya

27 dakika önce

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 11. yarışı, Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

MotoGP'de sıradaki durak Avusturya, System.String[]
Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 11. yarışı, Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilecek 11. etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 11 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te, 28 tur üzerinden yapılacak.

Geride kalan 10 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1- Marc Marquez (İspanya): 210 puan

2- Andrea Dovizioso (İtalya): 147
3- Danilo Petrucci (İtalya): 129

4- Alex Rins (İspanya): 114

5- Maverick Vinales (İspanya): 91
Avusturya, Red Bull, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:36 Kaynak: AA
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