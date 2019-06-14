Son Dakika Haberleri: MotoGP'de sıradaki durak İspanya
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MotoGP'de sıradaki durak İspanya

2 saat önce

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun yedinci yarışı Katalonya Grand Prix'si, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek.

MotoGP'de sıradaki durak İspanya, System.String[]
Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun yedinci yarışı Katalonya Grand Prix'si, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek.
Katalonya bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barcelona Pisti'nde yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 16 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te 24 tur üzerinden yapılacak
Sezonun ilk altı yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 115 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 103
3. Alex Rins (İspanya): 88
4. Danilo Petrucci (İtalya): 82
5. Valentino Rossi (İtalya): 72
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:59 Kaynak: AA
Barcelona, İspanya, Spor
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