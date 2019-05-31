Son Dakika Haberleri: MotoGP'de sıradaki durak İtalya
Son Dakika Spor Haber

MotoGP'de sıradaki durak İtalya

2 saat önce

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de sezonun altıncı yarışı, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

MotoGP'de sıradaki durak İtalya, System.String[]
Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de sezonun altıncı yarışı, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Toskana bölgesindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 2 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te 23 tur üzerinden yapılacak.
Sezonun ilk beş yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 95 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 87
3. Alex Rins (İspanya): 75
4. Valentino Rossi (İtalya): 72
5. Danilo Petrucci (İtalya): 57
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:17 Kaynak: AA
Toskana, Mugello Pisti, İtalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Joachim Löw hastaneye kaldırıldı Arda Turan'a transfer şoku! İtalyan basını duyurdu Cenk Tosun, Yunanistan maçı sonrası hastaneye götürüldü Espor Türkiye Şampiyonu BAU Raiders oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:35:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MotoGP'de sıradaki durak İtalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]