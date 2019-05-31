MotoGP'de sıradaki durak İtalya
2 saat önce
Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de sezonun altıncı yarışı, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:17 Kaynak: AA
Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de sezonun altıncı yarışı, İtalya
'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Toskana
bölgesindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti
'nde yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 2 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te 23 tur üzerinden yapılacak.
Sezonun ilk beş yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya
): 95 puan
2. Andrea Dovizioso
(İtalya): 87
3. Alex Rins
(İspanya): 75
4. Valentino Rossi
(İtalya): 72
5. Danilo Petrucci
(İtalya): 57
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