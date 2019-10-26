Son Dakika Haberleri: MotoGP'de sıralama turlarına fırtına engeli
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MotoGP'de sıralama turlarına fırtına engeli

27 dakika önce

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağının düzenleneceği Avustralya'daki yarışın sıralama turları kötü hava koşulları nedeniye yarına ertelendi.

MotoGP'de sıralama turlarına fırtına engeli, System.String[]

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağının düzenleneceği Avustralya'daki yarışın sıralama turları kötü hava koşulları nedeniye yarına ertelendi.

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte sıralama turları yapıldığı sırada şiddetli rüzgar meydana geldi. Bazı yarışçılar fırtınanın etkisiyle yere savrulurken, pistte kazalar yaşandı.

MotoGP'den yapılan açıklamada, görüşmeler sonrası sıralama turlarının, tehlikeli pist koşulları nedeniyle yarına ertelendiği duyuruldu.

MotoGP Dünya Şampiyonası Avustralya Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 02.20'de gerçekleştirilecek, yarış ise TSİ 07.00'de başlayacak.

Avustralya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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