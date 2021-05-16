MotoGP Fransa Grand Prix'sini Miller kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı Fransa Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımının Avustralyalı pilotu Jack Miller birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 5. etabı, Fransa'nın Le Mans kentiyle aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Ducati Lenovo'nun Avustralyalı pilotu Jack Miller, 47.25.473'lük derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçerek üst üste ikinci zaferini elde etti.

Pramac takımının Fransız pilotu Johann Zarco, Miller'ın 3.970 saniye arkasında 2. sırayı aldı. Monster Energy Yamaha'nın Fransız sürücüsü Fabio Quartararo ise liderin 14.468 saniye gerisinde 3. oldu ve pilotlar klasmanında zirveye yerleşti.

Sezonun 6. yarışı İtalya Grand Prix'si, 30 Mayıs Pazar günü koşulacak.

MotoGP'de pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 80 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 79

3. Johann Zarco (Fransa): 68

4. Jack Miller (Avustralya): 64

5. Maverick Vinales (İspanya): 56