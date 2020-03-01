MotoGP'nin Katar'daki açılış etabı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor MotoGP'nin Katar'daki açılış etabı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika Spor

MotoGP'nin Katar'daki açılış etabı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

12 dakika önce

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

MotoGP'nin Katar'daki açılış etabı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi, System.String[]

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 6- 8 Mart'ta başkent Doha'da gerçekleştirilmesi planlanan ilk etabın, Katar'ın koronavirüs sebebiyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlamaları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, İtalya'dan direkt uçuşla gelen ya da son iki haftadır bu ülkede bulunmuş yolcular için Katar'da en az 14 günlük karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Öte yandan Moto2 ile Moto3 klasmanı takım ve sürücülerinin test sürüşleri için Doha'da bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, bu kategorilerdeki yarışların planlandığı gibi yapılacağı belirtildi.

İtalya, Katar, Doha, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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