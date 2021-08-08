MotoGP Styria Grand Prix'sinde zafer Jorge Martin'in

Bitiş çizgisini liderden 1.548 saniye sonra geçen Suzuki Ecstar takımından Joan Mir ikinci, yarışı Martin'in 9.632 saniye gerisinde tamamlayan Monster Energy Yamaha pilotu Fabio Quartararo ise üçüncü oldu.

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