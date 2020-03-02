MotoGP Tayland Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor MotoGP Tayland Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor

MotoGP Tayland Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

6 saat önce

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Tayland'da düzenlenmesi planlanan 2. ayağı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

MotoGP Tayland Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi, System.String[]

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Tayland'da düzenlenmesi planlanan 2. ayağı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, Katar'ın 8 Mart'ta ev sahipliği yapacağı sezonun açılış yarışının iptal edilmesi sonrası Tayland Grand Prix'si de tehlikeye girdi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 Mart'ta Buriram kentinde koşulması planlanan yarışın, artan sağlık endişeleri yüzünden ertelendiği belirtildi.

Bu kararla MotoGP 2020 sezonu, 5 Nisan'daki ABD Grand Prix'siyle başlayacak.

Tayland, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:54 Kaynak: AA
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