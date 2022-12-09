Motokurye kendisinden belge isteyen polislere saldırdı! Güçlükle gözaltına alındı - Son Dakika
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Motokurye kendisinden belge isteyen polislere saldırdı! Güçlükle gözaltına alındı

09.12.2022 16:57

Antalya'nın Kepez ilçesinde trafik uygulamasında durdurulan motokurye Arif Ş., kendisinden belge isteyen polis memurlarına saldırdı. Güçlükle etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Güvenlik Timi (Şahinler), 07 BCR 565 plakalı motosikletin sürücüsü Arif Ş.'yi durdurdu.

POLİSLERİ DARP ETTİ

Polisin kendisinden belge istemesi üzerine Arif Ş., elindeki kapı anahtarı ile ekiplere saldırdı.Olayda 3 polis, yüzünden yaralanırken, 1'inin dudağı yarıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan kişi de Arif Ş. tarafından darbedildi. Arif Ş., çevredekiler ile takviye gelen polisler tarafından güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Arif Ş. de polis merkezine götürüldü. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Motokurye, belge isteyen 3 polisi ve 1 kişiyi darbetti
Kaynak: DHA
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Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motokurye kendisinden belge isteyen polislere saldırdı! Güçlükle gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motokurye kendisinden belge isteyen polislere saldırdı! Güçlükle gözaltına alındı - Son Dakika
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