Motokurye ile sürücünün kavgası kamerada - Son Dakika

ANKARA'da, trafikte yol vermeme nedeniyle tartışan motokurye ile otomobil sürücüsünün tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Ahimesut Bulvar'ı üzerinde motosikleti ile ilerleyen motokurye, önde giden otomobilin sürücüsü ile yol vermeme meselesi yüzünden tartıştı. Kırmızı ışıkta duran ve aracından inen kadın sürücü ile yanına gelen erkek motokuryenin tartışması kavgaya döndü. Kadın sürücü, "Hava yağışlı, 1 saattir yol istiyorum, sen yol vermiyorsun" diyerek tepki gösteren kuryeye eliyle vurdu. Kuryenin de karşılık vermesi üzerine iki taraf tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kurye ve sürücü, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Öte yandan kavga cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde iki tarafın tartışması ve birbirlerine vurması yer aldı. Motokurye ve kadın sürücü birbirlerinden şikayetçi olurken, soruşturma başlatıldı.