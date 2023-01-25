Adapazarı ilçesi Yenicami Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, motokurye ile vatandaş arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada iki kişi arasında adeta yumruklar havada uçuştu. Kavga, bölgedeki vatandaşların ayırmasıyla son bulurken o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motokurye ile vatandaşın tekme tokat kavgası kamerada - Son Dakika

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