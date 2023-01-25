Motokurye ile vatandaşın tekme tokat kavgası kamerada - Son Dakika
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Motokurye ile vatandaşın tekme tokat kavgası kamerada

25.01.2023 10:47

Motokurye ile vatandaşın tekme tokat kavgası kamerada Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motokurye ile vatandaşın tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Motokurye ile vatandaşın tekme tokat kavgası kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motokurye ile vatandaşın tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adapazarı ilçesi Yenicami Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, motokurye ile vatandaş arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada iki kişi arasında adeta yumruklar havada uçuştu. Kavga, bölgedeki vatandaşların ayırmasıyla son bulurken o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motokurye ile vatandaşın tekme tokat kavgası kamerada - Son Dakika

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