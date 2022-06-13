Motokuryelerden akaryakıt zamları protestosu! Konvoy oluşturup korna çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Motokuryelerden akaryakıt zamları protestosu! Konvoy oluşturup korna çaldılar

13.06.2022 16:17

İzmir'de motokuryeler, akaryakıta gelen zamlar sonrası konvoy oluşturup korna çalarak "Zamlara hayır" sloganıyla protesto etti. Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir eylem yapacaklarını ifade eden Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, "Şu an 180 liraya 7 litrelik küçük depo doluyor. Önceden 40-45 liraya doluyordu." dedi.

İzmir'de çalışan motokuryeler bugün Karşıyaka sahil yolunda akaryakıta yapılan zamları konvoy oluşturarak protesto etti. "Zamlara hayır" sloganı atarak dolaşan motokuryelere diğer araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi.

İzmir'de motokuryeler akaryakıt zamlarını protesto etti

DAHA BÜYÜK BİR EYLEM YAPACAKLAR

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, gelecek günlerde daha geniş kapsamlı bir eylem yapmayı planladıklarını söyledi.

İzmir'de motokuryeler akaryakıt zamlarını protesto etti

"ZAMLAR İŞSİZLİĞİ DE ARTIRDI"

İzmir'deki motokuryelerin yüzde 80'inin şahıs şirketi kurup kendi motosikletiyle çalıştığını belirten Akgül, şöyle konuştu:

"Firmalar kaza, ceza gibi birçok sorumluluğu üzerinden atmak için kendi motosikleti olanlarla çalışıyor. Dolayısıyla akaryakıt zammı direkt motokuryeyi etkiliyor. Şu an 180 liraya 7 litrelik küçük depo doluyor. Önceden 40-45 liraya doluyordu. Gün boyu bir depodan fazla kullanıyoruz. Firmalar da beş kişinin işini üç kişiye yüklüyor. Bu zamlar motokuryeler arasında işsizliği de artırdı."

YORUMLAR
500
Tunç Soyer, AB Heyetini Ağırladı Tunç Soyer, AB Heyetini Ağırladı CHP Aliağa'da 'Milletin Sesi' etkinliği düzenledi CHP Aliağa'da 'Milletin Sesi' etkinliği düzenledi
Kaynak: ANKA

Burhan Akgül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motokuryelerden akaryakıt zamları protestosu! Konvoy oluşturup korna çaldılar - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:19 Gelinim Mutfakta'da yer yerinden oynadı! Nişanlısının başka bir kadınla olan videosunu gören yarışmacı baygınlık geçirdi
16:17 Motokuryelerden akaryakıt zamları protestosu! Konvoy oluşturup korna çaldılar
16:03 Yıllarca editörlük ve yazarlık yapan yarışmacı dil bilgisi sorusunda afalladı! İki joker birden kullanması tepki çekti
16:01 Volkan Demirel, kimsenin bilmediği hobisinden bahsetti
16:00 İmamoğlu vekaleti İYİ Partili meclis üyesine verince CHP'lilerin tepkisini çekti! "İBB CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek ki"
15:59 Özbekistan'da skandal düğün eğlencesi! Damat, geline tüm gücüyle yumruk attı
15:47 İstanbul'daki vatandaşlarını uyardı! İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: En kısa sürede şehri terk edin
15:30 HDP'den net tavır: Akşener ya da Yavaş'ı aday gösterirseniz kendi adayımızı çıkarırız
15:21 Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk mesajı motivasyon! Antrenman tesisinin görkemli hali büyük beğeni topladı
15:17 Sınır ötesi operasyondan kahreden haber geldi! Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 16:36:35. #1.11#
SON DAKİKA: Motokuryelerden akaryakıt zamları protestosu! Konvoy oluşturup korna çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement