Motokuryelerden akaryakıt zamları protestosu! Konvoy oluşturup korna çaldılar

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İzmir'de çalışan motokuryeler bugün Karşıyaka sahil yolunda akaryakıta yapılan zamları konvoy oluşturarak protesto etti. "Zamlara hayır" sloganı atarak dolaşan motokuryelere diğer araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi.

DAHA BÜYÜK BİR EYLEM YAPACAKLAR

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, gelecek günlerde daha geniş kapsamlı bir eylem yapmayı planladıklarını söyledi.

"ZAMLAR İŞSİZLİĞİ DE ARTIRDI"

İzmir'deki motokuryelerin yüzde 80'inin şahıs şirketi kurup kendi motosikletiyle çalıştığını belirten Akgül, şöyle konuştu:

"Firmalar kaza, ceza gibi birçok sorumluluğu üzerinden atmak için kendi motosikleti olanlarla çalışıyor. Dolayısıyla akaryakıt zammı direkt motokuryeyi etkiliyor. Şu an 180 liraya 7 litrelik küçük depo doluyor. Önceden 40-45 liraya doluyordu. Gün boyu bir depodan fazla kullanıyoruz. Firmalar da beş kişinin işini üç kişiye yüklüyor. Bu zamlar motokuryeler arasında işsizliği de artırdı."