MOTOKURYELERDEN EYLEM - Son Dakika

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İSTANBUL Motosikletli Kuryeler Derneği, son zamanlarda yaşanan motokurye ölümleri ve yaşadıkları zorluklara ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada ayrıca, trafikte sürücülerin kendilerini fark etmeleri istendi.

Beşiktaş Meydanı'nda dün saat 19.30'da bir araya gelen İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği üyesi bir grup, basın açıklaması gerçekleştirdi. Son dönemde yaşanan kurye ölümleri ve kuryelerin hayatındaki zorlukların çoğalmasındaki rahatsızlıklarını dile getirmek isteyen kuryeler adına İbrahim Bozkurt, "Önceleri hobi olan,şimdilerde ihtiyaç ve yeri geldiğinde hayat kurtaran motosiklet bizler için ekmek kapısı, yaşamımızı idame etmek için gerekli bir araçtır. Sizler asker, doktor, öğretmen vs. mesleklerinizle bunu yaparken, biz motokurye olarak evlerimize ekmek götürüyor ve ailelerimizin geçimini sağlıyoruz. Yaptığımız işe saygı duyuyor hakkımızda söylenenleri ise görmezden geliyoruz. Hepimiz sizler gibi bir annenin oğlu, kızıyız. Gösterdiğimiz çaba ve gayretin sonunda hak ettiğimizi almak istiyoruz. Küfür değil teşekkür bekliyoruz" dedi.

KISITLI ZAMANDA TESLİMATI RET EDİYORUZ

"Bize verilen kısıtlı zamanda teslimat konusunu şiddetle ret ediyoruz" diyen Bozkurt, "Taşıdığımız malzemenin, ürünün emniyetini düşündüğümüz gibi kendi emniyetimizi de düşünmek zorundayız. Lütfen siparişiniz az bir süre geciktiğinde hesap sorulacak korkusuyla yaşatmayın bizi. Ailelerimizi gözü yaşlı, eşlerimizi dul, çocuklarımızı anne-babasız bırakmayın" diye konuştu.

YOLLAR SADECE 4 TEKER ARAÇLAR İÇİN DEĞİL

Bozkurt, "Yol sadece 4 teker araçlar için değil, hepimiz içindir. Yolda bizi de görün, yolu bizimle paylaşın, bizi sıkıştırıp,önümüze kırıp kaza yapmamıza, ölmemize, geçici veya kalıcı olarak iş göremez hale gelmemize engel olun" ifadelerini kullandı.