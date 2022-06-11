Motokuryelerin kavgası ölümle sonuçlandı - Son Dakika
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Motokuryelerin kavgası ölümle sonuçlandı

11.06.2022 23:31
Motokuryelerin kavgası ölümle sonuçlandı

Isparta'da iki motokurye arasında çıkan tartışmada bıçaklanarak ağır yaralanan 30 yaşındaki kurye hastanede hayatını kaybetti.

Isparta'da iki motokurye arasında çıkan tartışmada bıçaklanarak ağır yaralanan 30 yaşındaki kurye hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Iyaş Park AVM mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Burak Köktaş, tartıştığı ve henüz kimliği belirlenemeyen başka bir kurye tarafından bıçakla ağır yaralandı. Şüpheli olay sonrası kayıplara karışırken, ağır yaralanan Burak Köktaş SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Köktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan polis ekipleri tarafından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motokuryelerin kavgası ölümle sonuçlandı - Son Dakika

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