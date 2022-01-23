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Motokuryelik motosiklet ve elektrikli scoterlar kar nedeniyle yasaklandı - Son Dakika

Motokuryelik motosiklet ve elektrikli scoterlar kar nedeniyle yasaklandı

23.01.2022 22:28
Motokuryelik motosiklet ve elektrikli scoterlar kar nedeniyle yasaklandı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını duyurdu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar, motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.


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Ali Yerlikaya, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motokuryelik motosiklet ve elektrikli scoterlar kar nedeniyle yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motokuryelik motosiklet ve elektrikli scoterlar kar nedeniyle yasaklandı - Son Dakika
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