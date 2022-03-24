Motokuryenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika
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Motokuryenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

24.03.2022 11:05
Motokuryenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Küçükçekmece E5'te bariyerlere çarptıktan sonra kamyonetin altında sürüklenip hayatını kaybeden motokuryenin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve arkadaşları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Küçükçekmece E5'te bariyerlere çarptıktan sonra kamyonetin altında sürüklenip hayatını kaybeden motokuryenin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve arkadaşları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Küçükçekmece fatih mahallesi E5'te dün emniyet şeridindeki çamur nedeniyle kayan motokurye bariyerlere çarparak hafriyat kamyonunun altına girmişti. 30 metre sürüklenen motokurye Okan Öztürk (32), olay yerinde hayatını kaybetmişti. Motokurye Okan Öztürk'ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakın arkadaşları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazesi Küçükçekmece Cemevi'ne götürüldü. Oradan da defnedilmek üzere memleketi Tokat Niksar Akgüney Köyü'ne götürülecek.

Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen Öztürk'ün arkadaşı Eyüp Yaran "Bugün yine biz bir arkadaşımızı kaybettik. Bu hepimiz için kabul edilebilir ve kolay bir şey değil. Yıl içinde birçok arkadaşımızı yol şartlarından, trafik kazalarından kaybediyoruz. Biz istiyoruz ki bize biraz özen gösterilsin, motokuryelere dikkat edilsin. Ancak biz ne kadar kendimize dikkat etsek de bazen arabalar, bazen yollar tehlike oluşturuyor. Bu sefer bir arkadaşımızda sadece yol kenarında biriken balçık ve pislikler yüzünden ön tekerleğinin kayması sonucu bir aracın altında kaldı. Biz bunlara dikkat edilsin istiyoruz bir can daha gitmesin, bir aile daha yok olmasın. Yol kenarlarındaki pislikler daha çabuk temizlense daha düzgün alınsa ya da trafikte bize biraz daha özen gösterilse canlar daha fazla yol olmayacak. Acımız fazla bu durumda da çok fazla bir şey söyleyemiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Motokuryenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

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Adli Tıp Kurumu, Küçükçekmece, Okan Öztürk, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motokuryenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika


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