Motokuryenin ölümüne neden olan sürücüye yeniden cezaevi yolu göründü - Son Dakika
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Motokuryenin ölümüne neden olan sürücüye yeniden cezaevi yolu göründü

07.04.2022 13:47
Motokuryenin ölümüne neden olan sürücüye yeniden cezaevi yolu göründü

Denizli'de motokuryeye çarparak ölümüne neden olan ve 14 gün önce tahliye edilen otomobil sürücüsünün yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Denizli'de motokuryeye çarparak ölümüne neden olan ve 14 gün önce tahliye edilen otomobil sürücüsünün yeniden tutuklanmasına karar verildi. Cinayet gibi kazada kuryenin ölümüne neden olan sürücünün, yaralının yanına gitmek yerine aracından aldığı şüpheli poşeti çöpe attığı anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde 16 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında; sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Kılıç idaresindeki 20 AGG 462 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek aşırı süratli bir şekilde aldığı paketi yerine ulaştırmaya çalışan Necati Yasin Batır isimli motosikletli kuryeye çarptı. Cinayet gibi kazada metrelerce fırlayarak ağır yaralanan Batır, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından ilk kez çıktığı hakim karşısında tutukluluğunun devamına karar verilen Mehmet Kılıç, 5. Asliye Ceza Mahkemesinde "Olay yerinde peş peşe gelen 3-4 tane ışık vardı. Yarış yapılacak bir yer değildir. Ayrıca yarışta yapmadık. Bu bir kazadır. Allah rahmet eylesin" sözlerinden sonra 24 Mart 2022 günü tahliye edildi. Tahliye kararına soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı ve ailenin avukatları acılığıyla yaptığı itirazı yerinde bulan nöbetçi mahkeme, Batır'ın ölümüyle sonuçlanan kazada somut delillerin bulunması ve sürücünün 2.71 promil alkollü olduğunun tespit edilmesi nedeniyle tahliye kararını bozdu. Hakkında yeniden tutuklama kararı verilen ve yakalama emri çıkartıla sürücünün, yakalandıktan sonra ceza evine gönderileceği öğrenildi.

KURYENİN YANINA GİTMEK YERİNE ŞÜPHELİ POŞETİ ÇÖPE ATTI

Öte yandan motokuryenin ölümüyle sonuçlanan kazaya ait yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Cinayet gibi kazada kuryenin ölümüne neden olan sürücünün, yaralının yanına gitmek yerine aracından aldığı şüpheli poşeti çöpe attığı ve daha sonra yaralının yanına gittiği anlar ortaya çıkan yeni görüntülere yansıdı.

( Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz-İHA)

Motokuryenin ölümüne neden olan sürücüye yeniden cezaevi yolu göründü
Motokuryenin ölümüne neden olan sürücüye yeniden cezaevi yolu göründü
Motokuryenin ölümüne neden olan sürücüye yeniden cezaevi yolu göründü

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Denizli'de motorlu kuryenin öldüğü trafik kazasıyla ilgili tahliye edilen sanığa tutuklama kararı Denizli'de motorlu kuryenin öldüğü trafik kazasıyla ilgili tahliye edilen sanığa tutuklama kararı

Mehmet Kılıç, Otomobil, Denizli, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Motokuryenin ölümüne neden olan sürücüye yeniden cezaevi yolu göründü - Son Dakika


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