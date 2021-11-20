Motosikletli kuryeye çarpan vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan böyle kaçtı - Son Dakika

Motosikletli kuryeye çarpan vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

BURSA - Bursa'da motokuryeye çarpan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan gitti. Vicdansız sürücü kameralara böyle yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana yolda giden motokurye ile bağlantı yolundan çıkan otomobil çarpıştı. Motokuryeye çarpan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan uzaklaştı. Bu vicdansızlığı görenler ise "insanlık ölmüş" dedi. Bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.