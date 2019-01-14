Motoplex İstanbul Kapılarını Açtı!

CARMEDYA -
Motosiklet
tutkunlarının buluşma ve eğitim noktası olarak geliştirilen,Motoplex konsepti,
Türkiye
'de ilk kez
İstanbul
'da hizmet vermeye başladı.
Piaggio Grup Markaları Vespa, Aprilia, Moto Guzzi ve Piaggio
için özel olarak geliştirilen ve motosiklet dünyasına yepyeni bir heyecan
getirmeye hazırlanan Motoplex İstanbul'un açılışına iş ve sanat dünyasının yanı
sıra cemiyet hayatından da önemli isimler katıldı. Açılış konuşmasını yapan
Suzuki
Türkiye ve Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü
Ümit Karaarslan
,
"Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde güvenli motosiklet sürüş teknikleri sunacağımız
Motoplex İstanbul, dostlarınızla, sevdiklerinizle buluşmak için
sabırsızlanacağınız bir cazibe merkezi olacak. Tüm motosiklet tutkunlarını
Motoplex İstanbul'a bekliyoruz" dedi.
Motosiklet tutkunları buluşuyor
Piaggio, Vespa, Aprilia ve Moto Guzzi markalarının Türkiye
Distribütörü Trend Motosiklet, motosiklet tutkunları için özel olarak
tasarlanan Motoplex İstanbul'un kapılarını İstanbul'un güzide semtleri arasında
yer alan
Kadıköy Koşuyolu
'nda açtı. Suzuki Türkiye ve Trend Motosiklet
Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen
açılışa;
Doğan Holding
Onursal Başkanı
Aydın Doğan
, Doğan Holding Yönetim
Kurulu Üyesi
Vuslat Doğan Sabancı
ile Piaggio Grup Başkan Yardımcısı
Massimiliano Gerbi ve Piaggio Grubu'nun üst düzey yöneticilerinin yanı sıra;
İlker Ayrık
,
Yosi Mizrahi
,
Yağmur Atacan
gibi sanat ve cemiyet hayatından çok
sayıda önemli isim katıldı.
Motoplex'in Türkiye'deki ilk noktası
Piaggio Grup Başkan Yardımcısı Massimiliano Gerbi ise
Motoplex'in Türkiye'deki ilk noktasının açılışı ile ilgili olarak "Yaklaşık
olarak 25 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyor olmaktan büyük memnuniyet
duyuyoruz. Türkiye motosiklet pazarı, hem konumu hem de nüfus yapısı gereği
halen gelişime oldukça açık. Geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla oranla satışları
%20 oranında artıran Trend Motosiklet'i ise kutluyoruz.
Avrupa
'nın birçok
noktasında yer alan Motoplex konseptinin Türkiye'deki ilk şubesi Motoplex
İstanbul, motosiklet kültürünü ve eşsiz İtalyan tarzını yakından tanıma
fırsatını yakalayabileceğiniz yepyeni bir yaşam konsepti" ifadelerini kullandı.
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