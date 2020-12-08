Motor arızası veren sıfır otomobilin değişimi için açtığı davayı kazandı - Son Dakika

Motor arızası veren sıfır otomobilin değişimi için açtığı davayı kazandı

08.12.2020 09:27
Motor arızası veren sıfır otomobilin değişimi için açtığı davayı kazandı, System.String[]

MANİSA'da, 5 yıl önce aldığı otomobilinin motor arızası vermesi üzerine otomotiv bayisine dava açan Necip Kandemir (34), yaklaşık 4 yıldır verdiği hukuk mücadelesini kazandı.

MANİSA'da, 5 yıl önce aldığı otomobilinin motor arızası vermesi üzerine otomotiv bayisine dava açan Necip Kandemir (34), yaklaşık 4 yıldır verdiği hukuk mücadelesini kazandı.  Bayi tarafından verilen 90 bin lirayı reddeden Necip Kandemir (34), piyasa değeri 190 bin lira olan aracının sıfırını istiyor.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Necip Kandemir, 2015 yılında bir otomobil firmasının Manisa bayisinden sıfır otomobil satın aldı. 59 bin 700 liraya aldığı otomobili bir süre sonra motor arızası veren Kandemir, aracını servise götürdü. Arızanın üretimden kaynaklandığını kabul eden yetkili servis, Kandemir'e 13 bin lira daha vermesi halinde aracı bir üst modeliyle değiştirmeyi teklif etti. Teklifi kabul etmeyen Kandemir, 2016 yılında dava açtı. Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Manisa 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, bilirkişi raporlarına göre mahkeme aracın yenisiyle değiştirilmesi ve tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi yönünde karar verdi. Otomotiv firması karara itiraz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde dava süreci devam ederken Kandemir, mağduriyetinin giderilmesi için aracının sıfırı ile değiştirilmesini istiyor.

'HAKKIMI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM'5 yıldan beri kullanmadığı aracın vergisi ve sigortasını ödeyen Kandemir, "2015 yılında dizel otomobil satın aldım. Yaklaşık 4 ay sonra motoru arızalı çıktı. O nedenle İzmir'de en yakın servise götürdüm. Aracın yenisi ile değiştirilmesini istedim. 13 bin lira daha verirseniz, aracın bir üst modelini vereceğiz teklifinde bulundular. Hiç kullanmadığım bir aracın niye üzerine para vereyim diyerek, itiraz ettim. Dava açtım. Mahkeme aracın yenisi ile değiştirilmesine karar verdi. İtiraz ettikleri için dava uzadı. Davanın sonuçlanmasını bekliyoruz. Mağduriyetim halen daha sürüyor. Hakkımı sonuna kadar aramaya devam edeceğim" diye konuştu.'90 BİNİ KABUL ETMİYORUZ'

Avukat Ali Zafer İksir ise, "Müvekkilim bir turizm firmasının sahibi. 2015 yılında bir otomobil satın alıyor. Aracı aldıktan 4 ay sonra araç arıza yapıyor. En son İzmir'de stop ediyor, bir daha da çalışmıyor. Bunun üzerine otomobili yetkili servisine götürmüş. Motorun komple değişmesi gerektiği konusunda müvekkilime bilgi veriyorlar. Araç 4 aylık olduğu için müvekkilim aracın motorunun değiştirilmesini kabul etmiyor. Otomobilinin yenisi ile değiştirilmesini istiyor. Bununla ilgili gerekli ihtarnameyi çektik. Devamında firma bunu kabul etmediği için dava açmak zorunda kaldık. 2016 yılından bu yana hukuki mücadelemiz devam etmektedir. 2018 yılında dava sona erdi. Bu süreçte arabaya, kıymet takdiri yaptırıldı. 2015 modeli olmadığı için otomobile 90 bin lira fiyat biçildi. Ancak müvekkilim aynı şartlarda sıfır kilometre bir araç alma durumu söz konusu değildir. Müvekkilim bununla ilgili mağdur olmuştur. Sonuç olarak yerel mahkemelerde davayı kazandık. Bölge Adliye Mahkemesi'nde de kararın onanacağını düşünüyoruz. Fakat kesinlikle 90 bin lirayı kabul etmiyoruz. 2015 model hiç kullanılmamış aracın değerinin bugün 90 bin lira olması mümkün değildir. Aracın bugünkü piyasa değeri 190 bin liradır. Firmanın, otomobili aynı model sıfır bir araçla değiştirmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde mağduriyetimiz giderilecektir. Sonuna kadar haklı mücadelemize devam edeceğiz" dedi.


Motor arızası veren sıfır otomobilin değişimi için açtığı davayı kazandı
Motor arızası veren sıfır otomobilin değişimi için açtığı davayı kazandı
Motor arızası veren sıfır otomobilin değişimi için açtığı davayı kazandı

Otomobil, Manisa, Hukuk, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motor arızası veren sıfır otomobilin değişimi için açtığı davayı kazandı - Son Dakika


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