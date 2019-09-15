Motor arızası yapan eğitim uçağı boş araziye indirildi
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AJL tescil işaretli, DA-20/C1 tipi eğitim uçağı bugün saat 10.15'te öğretmen intibak uçuşu için Büyükçekmce'deki Hezarfen Havaalanı'ndan havalandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:18 Kaynak: DHA
TC-AJL tescil işaretli, DA-20/C1 tipi eğitim uçağı bugün saat 10.15'te öğretmen intibak uçuşu için Büyükçekmce'deki Hezarfen Havaalanı'ndan havalandı. Uçuş sırasında uçakta motor arızası meydana geldi. Uçaktaki öğretmen pilot ile pilot adayı, uçağı uygun bir bölgeye emniyetle boş araziye indirmeyi başardı. Olay yerine gelen Jandarma
Ekipleri incelemede bulundu. Uçak daha sonra kamyonetle onarım için Hezarfen Havaalanı'na götürüldü.
- İstanbul
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