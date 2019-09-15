Son Dakika Haberleri: Motor arızası yapan eğitim uçağı boş araziye indirildi
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Motor arızası yapan eğitim uçağı boş araziye indirildi

25 dakika önce

AJL tescil işaretli, DA-20/C1 tipi eğitim uçağı bugün saat 10.15'te öğretmen intibak uçuşu için Büyükçekmce'deki Hezarfen Havaalanı'ndan havalandı.

Motor arızası yapan eğitim uçağı boş araziye indirildi, System.String[]
TC-AJL tescil işaretli, DA-20/C1 tipi  eğitim uçağı bugün saat 10.15'te öğretmen intibak uçuşu için  Büyükçekmce'deki Hezarfen Havaalanı'ndan havalandı. Uçuş sırasında uçakta motor arızası meydana geldi. Uçaktaki öğretmen pilot ile pilot adayı, uçağı uygun bir bölgeye emniyetle boş araziye indirmeyi başardı. Olay yerine gelen Jandarma Ekipleri incelemede bulundu. Uçak daha sonra kamyonetle onarım için Hezarfen Havaalanı'na götürüldü.


- İstanbul
Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:18 Kaynak: DHA
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