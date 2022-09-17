Motor arızası yapan gyrocopter zeytinliğe zorunlu iniş yapıp, ağaçlara çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Motor arızası yapan gyrocopter zeytinliğe zorunlu iniş yapıp, ağaçlara çarptı

17.09.2022 21:28
Motor arızası yapan gyrocopter zeytinliğe zorunlu iniş yapıp, ağaçlara çarptı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, turistik gezi için havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu gyrocopter, motor arızası nedeniyle zeytinliğe zorunlu iniş yaptı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, turistik gezi için havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu gyrocopter, motor arızası nedeniyle zeytinliğe zorunlu iniş yaptı. Sert iniş yapan ve ağaçlara da çarpan gyrocopterdeki Pilot Erkan Hoş (56) ile yolcu Gökhan Molla (34), kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Mudanya ilçesi Aydınpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yenişehir Havalimanı'ndan Pilot Erkan Hoş yönetiminde turistik gezi amacıyla, yolcusu Gökhan Molla ile havalanan döner kanatlı ve pervaneli hava aracı 'gyrocopter', Marmara Denizi üzerinde tur atmaya başladı. Ancak bir süre sonra gyrocopterde motor arızası meydana geldi. Deniz kıyısındaki zeytinliğe kontrollü iniş yapmak isteyen Pilot Erkan Hoş yönetimindeki gyrocopter, sert iniş yaparak zeytin ağaçlarına çarpıp, dalların arasında asılı kaldı. Pilot Erkan Hoş ile gyrocopterde yolcu olarak bulunan Gökhan Molla kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk kontrolleri yapılan 2 kişi, tedbir amaçlı Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, yolcu Gökhan Molla'nın kalkıştan kısa bir süre önce video çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüldü. Polis ekiplerinin bölgedeki incelemesi devam ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


YORUMLAR
500
Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptı Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptı Kokpitte arı paniği! Eskişehir'den Brüksel'e gidecek olan yolcu uçağı kalkamadı Kokpitte arı paniği! Eskişehir'den Brüksel'e gidecek olan yolcu uçağı kalkamadı
Kaynak: DHA

Mudanya, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motor arızası yapan gyrocopter zeytinliğe zorunlu iniş yapıp, ağaçlara çarptı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:23 Başörtüsünü düzgün takmadığı için öldürülen Mehsa Emini'nin cenazesinde İranlı kadınlar isyan etti
20:50 İstanbulspor kalecisinden Beşiktaş maçında inanılmaz hata! Dokunmasa gol geçersiz olacaktı
20:35 Tek bacağı olmayan işçinin ekmek parası için çalışmaya devam ettiği anlar duygulandırdı
20:17 Kızılelma'ya adım adım! Selçuk Bayraktar testin başarıyla tamamlandığını duyurdu
20:11 Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği Berisha, Bayern Münih'i yıktı
19:57 Avustralyalı kadın kendi cenazesine mesaj gönderdi: Daha çok ağlayın
19:26 Hatayspor'da yol ayrımı! Serkan Özbalta'nın görevine son verildi
19:13 Kasımpaşa konuk olduğu Ümraniyespor'u devirdi
19:10 Güzel fenomenin satışa çıkardığı tükürüğüne istediği fiyat şaşkınlığa neden oldu
18:58 6 bin km şartını hülle yoluyla ihlal eden satıcılara 300 bin liraya kadar ceza verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2022 21:34:38. #1.12#
SON DAKİKA: Motor arızası yapan gyrocopter zeytinliğe zorunlu iniş yapıp, ağaçlara çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement