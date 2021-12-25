Üye Girişi
Motor Aşin 50 yaşında! - Son Dakika

Motor Aşin 50 yaşında!

25.12.2021 17:11
Motor Aşin 50 yaşında!

Ülkemizde otomotiv ve ticari araç pazarında, yedek parça ve satış sonrası sektörünün gelişiminde önemli roller üstlenen Motor AŞİN, bu yıl 50’nci yaşını kutluyor.

Ülkemizde otomotiv ve ticari araç pazarında, yedek parça ve satış sonrası sektörünün gelişiminde önemli roller üstlenen Motor AŞİN, bu yıl 50'nci yaşını kutluyor.

Şirketin kuruluş hikayesi 1971 yılına dayanıyor. Elazığ'da sadece 20 metrekarelik bir dükkanda temelleri atılan marka, güvene dayalı kurduğu ilişkilerle 1976 yılında İstanbul'daki Anadolu Otogarı'nda açılan yeni bir dükkanla farklı bir dünyaya kapılarını açtı. 1981 yılında kurumsallaşma kültürünün sinyallerini veren marka, Çapa'daki yeni ofisiyle birlikte, yeni bir logoya da kavuştu. Bu logo, tam 40 yıl boyunca Motor AŞİN'in kurumsal logo su haline geldi. İthalatın oldukça zorlu olduğu 1981-1995 yılları arasında güçlü bir ivme kazanan şirket, Mercedes ve BMW binek araç ürün gamıyla pazarda tekrar yeni bir rol üstlendi.

"Artık değişime ve dönüşüme adapte olmak gerekiyor"

Sektör temsilcileri ve tedarikçileriyle bir araya gelen Motor AŞİN CEO'su Saim Aşçı, 50'nci yıl buluşmasında yaptığı konuşmada "50 yıl sadece bir sayıdan ibaret değil, bize göre bir ömürden fazlası. 50 yıl önce Türkiye'nin nüfusu 30-34 milyonken, şimdi 83, 84 milyonları konuşuyoruz. 50 yıl önce yaklaşık 1960'larda her 100 kişiden 3 kişiye 1 otomobil düştüğü bir dönemden şu anda Avrupa'da her 2 kişiden 1 kişiye, Türkiye'de her 6-7 kişiden 1 kişiye otomobil düşecek şekilde bir gelişim var. Dünyada inanılmaz bir dönüşüm var. Önümüzdeki 50 yıl, bundan önceki 50 yıla göre 5 kat, 10 kat hızlı değişim gösterecek. İnanın bundan sonraki 5 yıl geçmişteki yüzyıldan daha değerli, daha hızlı olacak. Dolayısı ile bu dönüşüme, bu değişime bir şekilde adapte olmak gerekiyor. Bizler de 2021 yılını değişim yılı ilan ettik." açıklamasını yaptı.

"Vazgeçemeyeceğimiz yegane unsur dijitalleşme ve inovasyon"

2012'de dünyadaki önemli bir satın alma grubu olan TEMOT-TATCOM ortaklığına dahil olduklarını ve dış dünyaya açılarak global pazarda da söz sahibi olmaya başladıklarını dile getiren Aşçı, "Bugün 200'den fazla premium markanın ana satıcılığını, distribütörlüğünü yapıyoruz. Yeni döneme yeni kurumsal kimliğimiz ve logomuzla giriş yapıyoruz. Dedik ki vazgeçemeyeceğimiz yegane unsur güvendir. Vazgeçemeyeceğimiz tek şey inovasyondur. Vazgeçemeyeceğimiz tek şey zorla olsa da dijitalleşmedir. Vazgeçemeyeceğimiz şey otomotivin evrildiği güncel noktadır ve elektriklileşme sürecidir.Yeni logomuzdaki kırmızı renk, bu elektriklileşme sürecine de atıfta bulunuyor." dedi.

YORUMLAR
500

geri dönüşüm, Tragger, Türkiye, Elazığ, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Motor Aşin 50 yaşında! - Son Dakika


Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtıklarında gördükleriyle dona kaldı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtıklarında gördükleriyle dona kaldı: Bunu beklemiyorduk         
17:12
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı         
12:08
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Songül Karlı ve Seda Sayan'la evlilik programı sunan Uğur Arslan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor Songül Karlı ve Seda Sayan'la evlilik programı sunan Uğur Arslan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor         
00:17
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06

Son Dakika Haberleri
16:52 Bursa'da korkunç ölüm! Yarısını köpeklerin parçaladığı ceset bulundu
16:50 Galatasaray'da bir ilki yaşadı, taraftar sinirden deliye döndü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
16:29 Burnu cinsel organa benzeyen adam, sosyal medyada gündeme oturdu
16:22 Kedi beslemeye gelmişlerdi! Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi buldular
16:17 İşte Matrix 4'ün Keanu Reeves'e kazandırdığı miktar!
16:16 Bu nasıl bir soğukkanlılık? İstanbul'da öldürdüğü kişinin cesedini Bursa'ya kadar ön koltukta taşıdı
15:45 Cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde bulundu! Üç kardeş yanarak ölmüştü
15:39 Nefes kesen maç Kasımpaşa'nın! Altay'ın Süper Lig'deki geleceği karanlık
15:38 Son Dakika: NASA, zamanda yolculuk yapacak James Webb Teleskobu'nu uzaya fırlattı!
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Asiye'ye saldıran pitbullar için isyan etti: Bunlar, parası bol olanların köpekleri
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 17:20:21. #1.11#
SON DAKİKA: Motor Aşin 50 yaşında! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement