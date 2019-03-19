Son Dakika Haberleri: Motor Çalıntı, Plaka Sahte Çıktı

Motor Çalıntı, Plaka Sahte Çıktı

38 dakika önce

Motor çalıntı, plaka sahte çıktıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan uygulamalar sırasında durdurulan motosiklet çalıntı çıkarken, plakasının ise başka motosiklete ait olduğu anlaşıldı.

Motor Çalıntı, Plaka Sahte Çıktı, System.String[]
Motor çalıntı, plaka sahte çıktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan uygulamalar sırasında durdurulan motosiklet çalıntı çıkarken, plakasının ise başka motosiklete ait olduğu anlaşıldı. Ekipler tarafından motosiklete el konurken, sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamalar kapsamında durdurulan motosiklet sürücüsü şok etti. 16 KCZ 68 plakalı motosiklet sürücüsü F.K. Trafik Şubesi ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan incelemelerde, motosikletin çalıntı ve plakasını farklı motosiklete ait olduğu tespit edildi. Motosikletin gerçek plakası ise 16 KLJ 15 olduğu ortaya çıktı. Sürücü F.D'nin ise sürücü belgesi olmadığı belirlendi. Şahsa ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan dolayı bin TL cezai işlem uygulandı. Çalıntı motosiklet ekipler tarafından incelenmek üzere karakola götürüldü. İfadesi alınmak üzere karakola götürülürken, sürücü motosikleti bir tamirhanede aldığını söyledi. Konu ile ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:15 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da Dehşet Anları! Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Böyle Daldı Sosyal Medya Fenomeni Olmak İsteyen Sürücü Para Cezasından Kurtulamadı Fatih Terim, Bursa Maçının Devre Arasında Çok Sinirlendi 16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 20:53:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motor Çalıntı, Plaka Sahte Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]